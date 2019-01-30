Перед митингом оппозиции Мадуро прошелся по Каракасу в окружении военных

Незадолго до начала акции оппозиции, которая намечена на 12:00 местного времени (19:00 по Москве), президент Венесуэлы Николас Мадуро с сотнями военных прошел по улицам Каракаса, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Выступая перед военными, Мадуро призвал их сохранять храбрость и выдержку в любых ситуациях. Глава оппозиционного парламента Хуан Гуаидо также ранее призвал выйти на улицы в этот день.

Как сообщалось, 21 января в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. 23 января спикер парламента Хуан Гуаидо назвал себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Однако Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.