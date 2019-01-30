Освобождены все российские моряки, захваченные пиратами в Гвинейском заливе

Все захваченные в Гвинейском заливе пиратами российские моряки свободны. Шестеро моряков, включая капитана судна, с контейнеровоза MSC Mandy под панамским флагом были освобождены 30 января. Решается вопрос их возвращения на Родину.

Нападение пиратов на контейнеровоз MSC Mandy произошло ночью 2 января, сообщает РИА Новости. На борту судна находились 24 человека, из них один гражданин Украины, а 23 – россияне. Это жители Санкт-Петербурга, Новороссийска и Таганрога. Вооруженные автоматами и мачете пираты атаковали контейнеровоз на быстроходном катере у берегов Бенина. Они говорили по-английски. Покидая судно, пираты забрали с собой капитана судна, его старшего и третьего помощников, боцмана, сварщика и повара. Пиратский катер ушел в нигерийские воды.

Компания Mediterranean Shipping Company, которая владеет атакованным пиратами контейнеровозом, связалась с родственниками похищенных членов экипажа. Судовладелец также нанял компанию для ведения переговоров по освобождению. Переговоры продолжались три недели.

Гвинейский залив вернул себе пальму первенства в списке регионов, где свирепствуют морские пираты. Среди захваченных пиратами с октября по декабрь 2018 года 141 моряка — 130 похищений пришлись на Гвинейский залив, при этом 41 — на нигерийские территориальные воды.