Доломитовая шкатулка: что скрывают итальянские Альпы

Итальянка Элеонора Колли встала на лыжи в пять лет: сначала ее учил отец – местный плотник, а затем она перешла под крыло профессионального тренера. Это не начало истории жизни известной лыжницы: Элеонора работает маркетологом в своем родном маленьком городке. Но здесь, в олимпийской Кортине д’Ампеццо, с младых ногтей катаются практически все.

"Дом нашей семьи стоит немного в стороне от центра, ближе к подъемникам, – говорит Элеонора. – В сезон, когда много снега, у нас полноценный ski-in: я могу подъехать с трассы прямо к порогу".

Домашний кот Пиноло ("кедровый орешек") смотрит на хозяйку с деревянного балкона через вырезанное специально для него смотровое окошко в виде кошачьей морды с ушками.

Городок бережно охраняет подобный уклад: здесь запрещено строить любые новые здания.

"Поэтому вся недвижимость такая дорогая, – вздыхает Элеонора, но тут же поясняет: – Это сделано для того, чтобы сохранить Кортину такой, какая она есть. Здесь живет около 5 000 человек, а зимой, в сезон, приезжает еще 25 тысяч. Если мы изменим все под них, от нашего города ничего не останется. Но и сохраняем его мы, в том числе, для туристов".

Кортина д’Ампеццо – знаменитый горнолыжный курорт в регионе Беллуно, на севере Италии. Рваными шершавыми хребтами окружают долину Доломитовые Альпы, названные так из-за преобладающего в них минерала – доломита.

Высота гор – 2-3 тысячи метров, на закате они становятся розовыми, входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и в районе Кортины по ним проложено 140 км горнолыжных трасс. Первый подъемник был построен в 1924 году.

Через 32 года здесь прошли Олимпийские игры, в которых первый раз приняла участие сборная СССР. А еще впервые в истории они были показаны по телевидению. Популярность и без того известного в Италии курорта взлетела до небес. В этих горах, которые кажутся абсолютно дикими, снимались многие фильмы, в том числе "Скалолаз" с Сильвестром Сталлоне, вышедший на экраны в 1993 году.

Здесь постоянно проводятся этапы Кубков мира по бобслею, лыжным гонкам, горнолыжному спорту. В 2021 году Кортина примет очередной горнолыжный чемпионат, и к этому событию курорт усердно обновляется, ремонтируя подъемники, расширяя и усложняя трассы. Местные жители, такие, как Элеонора, уже "облизываются" на новую черную трассу.

Кортина д’Ампеццо – единственный итальянский курорт, входящий в престижный рейтинг Best Of the Alps. Однако он существует не сам по себе, а входит в огромный регион под названием "Доломиты Суперски" – самый большой горнолыжный курорт в мире.

Ски-сафари по-доломитски

"Сегодня мы будем переезжать из одной зоны в другую, поэтому не теряйте меня из виду, — говорит представитель "Доломиты Суперски" телеведущий Диего Клара. – Автобус по дороге перевезет ваши вещи из одного отеля в другой, а мы поедем по трассам. И не задерживайтесь: мы должны успеть проехать насквозь два курорта до заката".

"Доломиты Суперски" – это конгломерат курортов в провинциях Беллуно и Трентино –Альто-Адидже (Южный Тироль). Они связаны друг с другом общими подъемниками, трассами или общественным транспортом.

Все началось в 1974 году с шести из них, включая ту самую Кортину д’Ампеццо. Сегодня их двенадцать: это 1200 километров трасс и 450 подъемников, объединенных общим ски-пассом.

Каждая из этих зон вполне полноценна в горнолыжном смысле и сама по себе. Например, в одной Валь Гардене 175 километров горнолыжных и 115 километров беговых трасс; в Альта Бадиа 130 километров горнолыжных, а еще три ресторана, заслуживших звезды Мишлен; в Кронплатц помимо 119 километров трасс есть еще освещенные склоны для катания на санках; в Чиветте часть ее 72 километров трасс проходит по местам сражений Первой мировой войны. И это только четыре курорта из двенадцати.

"Мы считали: здесь можно откататься примерно 20 дней и ни разу не повторить трассу, – говорит маркетолог Даниель Сенонер. – Наш главный маршрут называется "Селла Ронда" – петля через несколько курортов вокруг горной группы Селла. Примерно 40 километров. Обычно туристы проходят его примерно за 4-5 часов. А рекорд, поставленный недавно опытными лыжниками – 5 кругов за световой день. Главное не заблудиться и иметь при себе единый ски-пасс".

Каждая зона предлагает как общий, так и свой собственный проездной. Они не сильно отличаются в цене (примерно 60 евро против 45), несмотря на колоссальную разницу в предлагаемых километрах – такова политика конгломерата. Все нацелено на то, чтобы туристы выбирали не один маленький курорт, а всю область целиком.

В это главная особенность "Доломиты Суперски": курорты не могут устанавливать цены на ски-пассы, не могут рекламировать себя отдельно – в общем, ничем не могут заманивать туристов именно к себе.

Остается одно: добавлять различные приманки, надеясь, что они разойдутся по "сарафанному радио". На одном бесплатная оленья ферма, в скромном ресторанчике другого работает именитый шеф-повар, в третьем есть удивительный поезд, перевозящий лыжников через туннель в скале… Плюс повышать качество услуг. Обновлять подъемники, ухаживать за трассами – туристы сами выберут, где лучше. И придут.

Любопытно, что в этом стремлении к совершенству заинтересованы практически все жители Южного Тироля.

"Многие из наших главных подъемников были построены в 60-х годах, когда население жило в основном сельским хозяйством, и денег было мало, — объясняет Диего. – Поэтому на них собирали буквально всем миром, каждая семья давала деньги, а взамен получала акции. Компании росли, акции становились все более ценными. Моя семья тоже владеет акциями подъемников в нашей деревне Мареббе, она входит в курорт Кронплатц. В конце сезона мы все получаем выручку".

Местные считают Доломитовые Альпы лучшим регионом катания из всех альпийских.

"Во Франции очень сложные трассы, в Австрии часто плохая погода, в Швейцарии дорого, в Германии не так вкусно", — говорят они.

Многие русские туристы уже знают это: по данным туроператора Pac Group, из всех Альп именно Доломитовые выбирает более 30% россиян. Цена позволяет: несмотря на обилие фешенебельных отелей, можно найти и бюджетные "двойки", особенно перед Рождеством и под конец зимы.

"Цены на заезды в феврале-марте начинаются от 38 тысяч рублей на человека, – подсчитывает руководитель отдела рекламы Pac Group Надежда Найдис, – и это уже полная стоимость тура с учетом авиаперелета, трансфера, проживания и медицинской страховки".

Тем 30% повезло: народу на отлично обработанных трассах практически нет. Да и помимо горнолыжной составляющей Южному Тиролю есть, чем удивить.

Трудности перевода

Когда Диего и Элеонора встречаются, одному из них приходится переходить на иностранный язык. Они оба итальянцы, родились в соседних провинциях – и все же между ними языковой барьер. Все потому, что Южный Тироль – исторически область совсем не итальянская.

С XIV века до 1918 года она была частью империи Габсбургов и того самого знаменитого Тироля, что привычно ассоциируется с Австрией. Люди, населяющие местность, естественно разговаривали на немецком языке.

Главным событием XX века для этого региона стала не Вторая, а Первая мировая война. Она навсегда изменила их судьбы: Италия встала на сторону Антанты, Австрия проиграла, и по Сен-Жерменскому договору часть Тироля была отдана Италии.

Во время Второй мировой войны Адольф Гитлер и Бенито Муссолини договорились о том, что эти земли останутся в составе Италии. Впрочем, у Гитлера был свой план: по нему южнотирольцы должны были заселить земли советского Крыма после того, как тамошнее население будет истреблено.

Местное население все происходящее совсем не радовало: люди протестовали, бастовали и даже совершали теракты. Но все же споры в итоге удалось прекратить: итальянское правительство в 1972 году закрепило расширенную автономию региона, поддержав его двуязычность и разрешив оставлять себе 90% налогов.

Сегодня Южный Тироль – это совершенно отдельный уникальный мир, сочетающий австрийскую точность и итальянскую жизнерадостность, немецкий язык и итальянскую кухню. Если на одном из курортов Южного Тироля турист попадет в больницу, эпикриз ему выпишут на немецком языке. Итальянский? – "Я не слишком хорошо говорю по-итальянски", — улыбнется местный доктор.

"Когда мои родители приезжают в Южный Тироль, заходят в магазин и спрашивают товар, им могут сказать: "No italiano, – и они вынуждены ждать переводчика, — рассказывает Элеонора.

Кортина д’Ампеццо тоже была частью Австрии до Первой мировой, но по договору ее присоединили к другой провинции, Беллуно. И это изменило все.

"От нас туда ехать на машине около получаса, и все мы итальянцы", — говорит она.

Диего же не считает себя итальянцем. "Только по паспорту, а вообще я – южнотиролец и ладин", – говорит он.

Ладины – это отдельный народ, издавна проживающий в этих горах. У них своя культура, свой уклад, своя кухня. И свой язык. Так что Диего говорит на разных языках не только с Элеонорой, родившийся в Кортине д’Ампеццо, но с Даниелем – южнотирольцем, родившимся в Валь Гардене. Такое этническое разнообразие делает Доломитовые Альпы совершенно не похожими на всю остальную Италию.

И, тем не менее, это единый горнолыжный регион. Пока не все зоны связаны между собой ниточками подъемников, но через пару лет они появятся. И причин навестить Доломитовые Альпы появится еще больше.