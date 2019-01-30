Квитова обыграла Азаренко на турнире в Санкт-Петербурге

На теннисном турнире St. Petersburg Ladies Trophy сыгран очередной матч. Чешка Петра Квитова нанесла поражение белорусскую теннисистку Викторию Азаренко и вышла в третий круг турнира.

Первая ракетка соревнований и победительница предыдущего St. Petersburg Ladies Trophy. Квитова обыграла Викторию Азаренко в двух партиях 6:2, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Петра Квитова вышла в третий круг турнира. Ее соперница определится в матче между россиянкой Вероникой Кудерметовой и хорваткой Донной Векич.