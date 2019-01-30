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Дело Арашуковых 21 минута назад
Причастность к убийствам и хищениям: сенатора Арашукова обвиняют по трем статьям
Следственный комитет предъявил обвинения сенатору от Карачаево-Черкессии Рауфу Арашукову сразу по трем статьям. Представителя республики подозревают в причастности к двум убийствам, совершенным еще до попадания Арашукова в Совет Федерации, а еще в организации преступной группы и хищениях на сумму более 30 миллиардов рублей. Сенатора взяли под стражу прямо в зале заседаний на Большой Дмитровке.
Сенатора Рауфа Арашукова задержали в здании Совета Федерации прямо на пленарном заседании. За несколько минут до начала объявили о том, что оно будет проходить в закрытом режиме. Трансляцию, которую обычно ведут для журналистов, прервали. А дальше в зал зашли генеральный прокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Они и зачитали постановление о снятии неприкосновенности с сенатора от Карачаево-Черкесии. 32-летний Рауф Арашуков попытался в этот момент выйти из зала, но Валентина Матвиенко посоветовала ему вернуться на место.
"Были предъявлены серьезные обвинения. Хочу особо подчеркнуть, что те события, о которых идет речь, в чем обвиняется господин Арашуков, происходили до того, как он был назначен членом Совета Федерации от исполнительной власти Карачаево-Черкесской республики", — сообщила Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ.
Из здания на Большой Дмитровке Арашуков уехал в сопровождении оперативников ФСБ прямиком на допрос. Арашукова подозревают в организации преступного сообщества, причастности к убийствам, совершенным в еще в 2010 году (тогда ему было всего 24 года), подделке документов, которые позволили молодому чиновнику в 2016 году стать членом Совета Федерации.
"Сенатору Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в организации убийств, участие в преступном сообществе и давлении на свидетеля. Он допрашивается в качестве обвиняемого. Обвиняемый заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика, который был ему обеспечен. По данным следствия, Арашуков причастен к совершению убийств заместителя председателя молодежного движения "Адыге Хасэ" Карачаево-Черкесской республики Ослана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова, причастен к давлению на свидетеля убийства Жукова, а также участвовал в преступном сообществе", — заявила Светлана Петренко, исполняющая обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ.
Вопросов у следствия много, ну а работа верхней палаты парламента дальше продолжилась в обычном режиме. Обсуждали ситуацию на рынке нефтепродуктов и те меры, которые предприняли в правительстве, когда попытались договориться с производителями и продавцами топлива, чтобы стабилизировать цены. Докладывал сенаторам вице-премьер Дмитрий Козак.
"С нового года рост цен на бензин и на дизель на АЗС нефтяных компаний находится в допустимых пределах, оговоренных соответствующем соглашением. Напомню, это 1,7%. Ситуация с обеспечением топливом стабильна. Доходность розничного сегмента достаточная для ведения бизнеса, достаточная как для самих крупных компаний, с которыми подписаны соглашения, так и для так называемых независимых АЗС", — рассказал Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства РФ.
Не допустить существенного скачка цен, по словам Козака, должны помочь и договоренности о дополнительных поставках топлива на внутренний рынок.
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