Охранники бара в центре Москвы избили привередливого посетителя на глазах супруги

Дракой с тремя охранниками завершился для 30-летнего москвича поход в бар вместе с супругой. Дошло ли дело до блюд, остается неизвестным, но то, что история приняла уголовный оборот, подтвердили в столичном управлении МВД. Камера наблюдения запечатлела основные "вехи" конфликта.

Стычка произошла около семи часов вечера 20 января в заведении Papa's Place на Никольской улице. Что послужило ее катализатором, стражи порядка не уточняют, предположительно, клиент выражал недовольство сервисом. На кадрах видно, как охранники неожиданно схватили мужчину и попытались выставить его из бара, но тот дал отпор, причем сопротивлялся клиент до последнего, даже после того, как оказался на пороге перед закрытой дверью.

В стенах бара удача улыбалась то одной стороне, то другой, но как только противники покинули его пределы, недавний клиент тут же оказался на земле. Досталось и его супруге, которая оттаскивала от мужа обидчиков. Мужчине потребовалась помощь медиков, он получил травмы средней степени тяжести.

Трое охранников стали фигурантами уголовного дела, на время расследования их отпустили под подписку о невыезде.