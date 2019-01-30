Собственник Дома Константинова отреставрирует изуродованные горельефы

Накануне в СМИ и соцсетях бурное обсуждение вызвали горельефы дома XIX века в центре Москвы, известного как Дом Константинова.

На них некогда прекрасные кариатиды не пережили "пластической операции" во время реставрации, превратившись в страшных каменных баб.



После резонанса в СМИ владелец здания по Сверчкову переулку – компания "Зарубежнефть" пообещала отреставрировать дом весной-летом 2019 года.

В комментарии телеканалу "360" там рассказали: за то время, что Дом Константинова находится в их собственности (с 2003 года — по Сверчкову переулку и с 2012-го — по Архангельскому переулку), компания реставрационные работы фасадов не проводила.

"Производилась только косметическая покраска и установка внешней подсветки здания", — сообщили в "Зарубежнефти".

Там также отметили, что здание, в котором расположен офис компании, не является историческим памятником архитектуры, поэтому при передаче его в собственность никаких специальных требований не выдвигалось.