Новости Общество

Все видео этой рубрики
30 января 201918:50 Дмитрий Петров

Кузница кадров: "Сириус" прокладывает путь к успеху

В российских регионах появятся учебные центры, подобные "Сириусу". Их главной задачей станет поддержка одаренных детей. И как раз в эти дни они собрались в Сочи на Всероссийской конференции "Путь к успеху". Свои проекты представили более 150 студентов: это будущие ракетостроители, врачи, художники и архитекторы.

Образовательный центр "Сириус". Только в эти три дня здесь можно видеть вместе совсем юных студентов и умудренными опытом специалистов и ученых из самых разных отраслей. Каждый из них проделал свой путь к успеху и теперь хотел бы поддержать молодых коллег и поделиться опытом.

Этот научный клуб собрал будущих педагогов по направлению "Искусство". В наставниках — народный художник России Сергей Андрияка, директор Центральной музыкальной школы при консерватории имени Чайковского. В президиуме секции "Генетических технологий" — директор Института молекулярной биологии Александр Макаров и Роман Санду, один из руководителей знаменитого "Курчатника".

"Мы приглашаем всех молодых студентов на наши научные Курчатовские биологические школы, чтобы те, кто непосредственно занимается научными проектами, могли передать опыт именно молодым студентам", — сообщил первый заместитель директора по научной работе НИЦ "Курчатовский институт" Роман Санду.

Именно Курчатовский институт, который располагает уникальной приборной базой по исследованию на клеточном уровне и крупнейшим центром хранения данных, отвечает за разработку программы "развития генетических технологий".

"На самом деле, это относительно новая вещь, и те люди, которые сегодня занимаются практическими исследованиями, именно они должны учить. Чтобы они не пожалели своего времени, которое очень дорого, и включились в процесс подготовки специалистов", — считает помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Самое главное — разработки наших генетиков должны приносить пользу здесь, в России. А технологии геномного редактирования способны, поистине, перевернуть будущее в самой медицине за счет создания спасительных лекарств от таких страшных болезней, как ВИЧ-инфекция, острый лейкоз, гемофилия. В сельском хозяйстве — это виды и сорта с новыми полезными свойствами. Чтобы преуспеть в будущем, молодым специалистам, студентам надо определяться уже сейчас.

"Мне, как студенту-медику, была интересна, прежде всего, тема биоэтики. То есть, моральный статус эмбриона. Когда говорили об эксперименте, который провел китайский ученый, проведя геномное редактирование эмбриона, вот сейчас эти дети родились, и какое отношение будет к ним", — делится студент факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова Данила Федотов.

Российская ассоциация содействия науке готова поддержать все направления. Обеспечить своего рода гуманитарное сопровождение.

"Для реализации данной программы краеугольным камнем является подготовка нужных кадров, которых сейчас, к сожалению, резкий дефицит, — говорит член президиума Российской ассоциации содействия науке, детский эндокринолог Мария Воронцова. — Речь идет не только о высшем образовании, речь может идти и о среднем техническом образовании, поэтому мы смотрим на перспективу от 5 до 15 лет.

"Сириус" прокладывает путь к успеху в формате, который уже доказал свою эффективность. Здесь уже прошли обучение 27 тысяч одаренных школьников. Они стали проводниками науки, которая меняет технологии, меняет мир.

Сейчас

21:30

Сенатор Рауф Арашуков арестован по решению суда

19:39

Стрельба на Корсике: ранены пять человек

17:58

СК планирует задержания ряда высокопоставленных газовиков Северного Кавказа

15:58

Оказалось, что задержанный сенатор Арашуков не владеет русским языком

14:36

В ближайшие дни в России начнется эпидемия гриппа

14:32

СК и ФСБ ведут масштабную операцию по декриминализации КЧР

14:21

Дома и на работе у мэра Риги прошли обыски

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Сенатор Арашуков арестован до 30 марта

Сенатор Арашуков арестован до 30 марта

3 часа назад
Мошенники придумали новый способ выманивать деньги с банковских карт

Мошенники придумали новый способ выманивать деньги с банковских карт

3 часа назад
Число жертв прорыва дамбы на востоке Бразилии увеличилось до 99 человек

Число жертв прорыва дамбы на востоке Бразилии увеличилось до 99 человек

54 минуты назад
Мадуро оказался демократичнее Гуайдо

Мадуро оказался демократичнее Гуайдо

6 часов назад
Харьковский завод пытался продать Штатам один танк. Не вышло

Харьковский завод пытался продать Штатам один танк. Не вышло

6 часов назад
Шпион-пасечник? Сестры из разных городов пытаются понять, кем был их отец

Шпион-пасечник? Сестры из разных городов пытаются понять, кем был их отец

6 часов назад
Мэр Риги опроверг слухи о задержании и уходе с поста

Мэр Риги опроверг слухи о задержании и уходе с поста

8 часов назад
Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

25.01.2019 11:30
Мария Шарапова: сожалею, что вынуждена сняться с турнира

Мария Шарапова: сожалею, что вынуждена сняться с турнира

5 часов назад
Перепутали пробирки на ЭКО: москвич через 2,5 года узнал, что растит чужих детей

Перепутали пробирки на ЭКО: москвич через 2,5 года узнал, что растит чужих детей

7 часов назад
В Раменском хотят закрасить знаменитые расписные дома

В Раменском хотят закрасить знаменитые расписные дома

3 часа назад
Правительство США разрешило продажу системы ПРО Японии

Правительство США разрешило продажу системы ПРО Японии

10 часов назад
Дом музыки открывает продажу абонементов сезона 2019/2020

Дом музыки открывает продажу абонементов сезона 2019/2020

15 часов назад
Facebook попался на слежке за своими пользователями

Facebook попался на слежке за своими пользователями

1 час назад
Российские хоккеисты вышли в полуфинал чемпионата мира по бенди

Российские хоккеисты вышли в полуфинал чемпионата мира по бенди

3 часа назад
"Ай-Петри. Крым" официально возвращена законным владельцам

"Ай-Петри. Крым" официально возвращена законным владельцам

3 часа назад
Чаще мыть руки и следить за чистотой гаджетов: Минздрав дал советы, как не заболеть гриппом

Чаще мыть руки и следить за чистотой гаджетов: Минздрав дал советы, как не заболеть гриппом

3 часа назад
Сенатору Арашукову может грозить пожизненный срок

Сенатору Арашукову может грозить пожизненный срок

4 часа назад
В шорт-лист "оперного "Оскара" вошли 7 россиян

В шорт-лист "оперного "Оскара" вошли 7 россиян

4 часа назад
По факту пропажи капитана "Норда" на Украине возбудили дело об убийстве

По факту пропажи капитана "Норда" на Украине возбудили дело об убийстве

4 часа назад
В Астрахани задержан двоюродный брат сенатора Арашукова

В Астрахани задержан двоюродный брат сенатора Арашукова

5 часов назад
Кузница кадров: "Сириус" прокладывает путь к успеху

Кузница кадров: "Сириус" прокладывает путь к успеху

5 часов назад
Apple перенесла персональные данные россиян в Россию

Apple перенесла персональные данные россиян в Россию

6 часов назад
Собственник Дома Константинова отреставрирует изуродованные горельефы

Собственник Дома Константинова отреставрирует изуродованные горельефы

6 часов назад
Недосып меняет болевой порог человека

Недосып меняет болевой порог человека

6 часов назад
Американская актриса подала иск к боксеру Ковалеву

Американская актриса подала иск к боксеру Ковалеву

6 часов назад
Китайская старушка прошла в сантиметре от несущегося скоростного поезда. Видео

Китайская старушка прошла в сантиметре от несущегося скоростного поезда. Видео

7 часов назад
Охранники бара в центре Москвы избили привередливого посетителя на глазах супруги

Охранники бара в центре Москвы избили привередливого посетителя на глазах супруги

7 часов назад
Наблюдения далёких квазаров могут перевернуть представления о тёмной энергии

Наблюдения далёких квазаров могут перевернуть представления о тёмной энергии

7 часов назад
Освобождены все российские моряки, захваченные пиратами в Гвинейском заливе

Освобождены все российские моряки, захваченные пиратами в Гвинейском заливе

7 часов назад
Apple готова удешевить iPhone за пределами США

Apple готова удешевить iPhone за пределами США

7 часов назад
Как влияют татуировки на сексуальную жизнь

Как влияют татуировки на сексуальную жизнь

8 часов назад
Дом Чехова в Мелихове открылся после реставрации

Дом Чехова в Мелихове открылся после реставрации

8 часов назад
Небольшой кроссовер Skoda Kamiq: первые изображения

Небольшой кроссовер Skoda Kamiq: первые изображения

9 часов назад
Из 11-летнего ребенка московские врачи "выудили" 23 магнитных шарика

Из 11-летнего ребенка московские врачи "выудили" 23 магнитных шарика

9 часов назад
Сотрясение мозга после шутки учительницы: следователи начали проверку в Химках

Сотрясение мозга после шутки учительницы: следователи начали проверку в Химках

9 часов назад
Аэрозоли против тараканов опаснее для людей, чем для насекомых

Аэрозоли против тараканов опаснее для людей, чем для насекомых

9 часов назад
Расплавленный чугун вылился на рабочих комбината в Новокузнецке

Расплавленный чугун вылился на рабочих комбината в Новокузнецке

9 часов назад
Facebook покупает у пользователей право шпионить за их смартфонами

Facebook покупает у пользователей право шпионить за их смартфонами

9 часов назад
Травля новичка в школе Смоленска: учитель заставила второклассника "жрать быстрее"

Травля новичка в школе Смоленска: учитель заставила второклассника "жрать быстрее"

10 часов назад
Hyundai сертифицировала для России хот-хэтч i30 N

Hyundai сертифицировала для России хот-хэтч i30 N

10 часов назад
Россияне стали больше платить за коммуналку

Россияне стали больше платить за коммуналку

10 часов назад
Бактерии языка своевременно укажут на один из самых опасных видов рака

Бактерии языка своевременно укажут на один из самых опасных видов рака

11 часов назад
Француз купил PlayStation за 10 долларов, приклеив ценник от фруктов

Француз купил PlayStation за 10 долларов, приклеив ценник от фруктов

11 часов назад
Песков: на Украине идет гражданская война, а не война с Россией

Песков: на Украине идет гражданская война, а не война с Россией

11 часов назад
Мошенники звонят с официальных номеров Сбербанка и знают о клиентах все

Мошенники звонят с официальных номеров Сбербанка и знают о клиентах все

11 часов назад
Рост и вес влияют на продолжительность жизни женщин больше, чем мужчин

Рост и вес влияют на продолжительность жизни женщин больше, чем мужчин

12 часов назад
Врачи рекомендуют замену препаратов при риске инсульта

Врачи рекомендуют замену препаратов при риске инсульта

14 часов назад
Альтернатива кладовке: как работают склады индивидуального хранения вещей

Альтернатива кладовке: как работают склады индивидуального хранения вещей

14 часов назад