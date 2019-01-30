Кузница кадров: "Сириус" прокладывает путь к успеху

В российских регионах появятся учебные центры, подобные "Сириусу". Их главной задачей станет поддержка одаренных детей. И как раз в эти дни они собрались в Сочи на Всероссийской конференции "Путь к успеху". Свои проекты представили более 150 студентов: это будущие ракетостроители, врачи, художники и архитекторы.

Образовательный центр "Сириус". Только в эти три дня здесь можно видеть вместе совсем юных студентов и умудренными опытом специалистов и ученых из самых разных отраслей. Каждый из них проделал свой путь к успеху и теперь хотел бы поддержать молодых коллег и поделиться опытом.

Этот научный клуб собрал будущих педагогов по направлению "Искусство". В наставниках — народный художник России Сергей Андрияка, директор Центральной музыкальной школы при консерватории имени Чайковского. В президиуме секции "Генетических технологий" — директор Института молекулярной биологии Александр Макаров и Роман Санду, один из руководителей знаменитого "Курчатника".

"Мы приглашаем всех молодых студентов на наши научные Курчатовские биологические школы, чтобы те, кто непосредственно занимается научными проектами, могли передать опыт именно молодым студентам", — сообщил первый заместитель директора по научной работе НИЦ "Курчатовский институт" Роман Санду.

Именно Курчатовский институт, который располагает уникальной приборной базой по исследованию на клеточном уровне и крупнейшим центром хранения данных, отвечает за разработку программы "развития генетических технологий".

"На самом деле, это относительно новая вещь, и те люди, которые сегодня занимаются практическими исследованиями, именно они должны учить. Чтобы они не пожалели своего времени, которое очень дорого, и включились в процесс подготовки специалистов", — считает помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Самое главное — разработки наших генетиков должны приносить пользу здесь, в России. А технологии геномного редактирования способны, поистине, перевернуть будущее в самой медицине за счет создания спасительных лекарств от таких страшных болезней, как ВИЧ-инфекция, острый лейкоз, гемофилия. В сельском хозяйстве — это виды и сорта с новыми полезными свойствами. Чтобы преуспеть в будущем, молодым специалистам, студентам надо определяться уже сейчас.

"Мне, как студенту-медику, была интересна, прежде всего, тема биоэтики. То есть, моральный статус эмбриона. Когда говорили об эксперименте, который провел китайский ученый, проведя геномное редактирование эмбриона, вот сейчас эти дети родились, и какое отношение будет к ним", — делится студент факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова Данила Федотов.

Российская ассоциация содействия науке готова поддержать все направления. Обеспечить своего рода гуманитарное сопровождение.

"Для реализации данной программы краеугольным камнем является подготовка нужных кадров, которых сейчас, к сожалению, резкий дефицит, — говорит член президиума Российской ассоциации содействия науке, детский эндокринолог Мария Воронцова. — Речь идет не только о высшем образовании, речь может идти и о среднем техническом образовании, поэтому мы смотрим на перспективу от 5 до 15 лет.

"Сириус" прокладывает путь к успеху в формате, который уже доказал свою эффективность. Здесь уже прошли обучение 27 тысяч одаренных школьников. Они стали проводниками науки, которая меняет технологии, меняет мир.