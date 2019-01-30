Мария Шарапова: сожалею, что вынуждена сняться с турнира

Мария Шарапова снялась с розыгрыша турнира ВТА St. Petersburg Ladies Trophy. Шараповой пришлось завершить соревнования из-за травмы плеча.

В первом круге Мария победила Дарью Гаврилову, представляющую Австралию. Во втором круге Шарапова должна была сыграть с российской теннисисткой Дарье Касаткиной, но за несколько часов до поединка Мария снялась с соревнований.

"Я старалась сделать все возможное, чтобы соревноваться на этой неделе. Но правое плечо продолжает меня беспокоить. Играть перед домашней̆ публикой̆ было чем-то особенным для меня. Сожалею, что не смогла продолжить выступать на этом фантастическом турнире", — приводит слова Шараповой РИА Новости.