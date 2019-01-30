Грызлов обвинил представителей Украины в истеричном и провокационном поведении

Поведение представителей украинской делегации на переговорах Контактной группы становится все более провокационным.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов.

По его словам, представители Украины демонстрируют все более истеричное и провокационное поведение, все чаще пытаясь подменить обсуждение конкретных тем разговорами на отвлеченные темы, не связанные с вопросами, поднимаемые в рамках Контактной группы.

Грызлов сообщил, что официальный Киев не идет на контакт с представителями самопровозглашенных республик Донбасса, не желая вести с ними конструктивный диалог и накручивая ситуацию в преддверии президентских выборов на Украине, которые состоятся в марте 2019 года.