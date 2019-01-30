Под Петербургом нашли ящик с немецкими агитками времен войны

Под Петербургом поисковики обнаружили ящик с немецкими агитснарядами времен Великой Отечественной войны, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского района, необычная находка попала в руки членам подростково-молодежного поискового отряда "Альбатрос" при разведывательных археологических работах, которые ведутся в преддверии весеннего поискового сезона. Ребята нашли целый ящик с немецкими агитационными снарядами на месте жесточайших боев за Ленинград — Синявинских высотах.

В пресс-службе добавили, что агитационные листовки, призывающие перейти на сторону немцев, сбрасывались с помощью сил "Люфтваффе". Однако призывы успехом не увенчались. В условиях войны и дефицита фронтовики делали из них самокрутки, на обратной стороне оставляли записи и даже иногда оформляли на оборотной стороне официальные документы, например медицинские заключения.

Синявинские высоты — возвышенность до 50 м над уровнем моря в Кировском районе Ленобласти, в годы Великой Отечественной войны — опорный пункт обороны немецких войск.