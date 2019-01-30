Пятеро школьников пострадали из-за распыленного перцового баллончика

Пять детей пострадали в результате распыления перцового баллончика в одной из школ в подмосковном Подольске.

Как передает ТАСС, об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что в школе № 934 семиклассник прыснул вокруг себя перцовым баллончиком. В результате пятеро учащихся почувствовали себя плохо, двоих пришлось отправить в больницу.

Правоохранительные органы проводят расследование инцидента.