В Астрахани задержан двоюродный брат сенатора Арашукова

В Астрахани задержан еще один родственник члена Совета Федерации от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова. По некоторым данным, это его двоюродный брат Руслан Арашуков. Он занимает пост руководителя астраханского отделения "Газпром Межрегионгаза".

Как сообщает телеканал "Россия 24", подозреваемого задержали прямо в офисе компании, следователи провели там обыски.

Кроме того, обыски прошел в доме Руслана Арашукова в Астрахани. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Следственного комитета РФ, против него возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и участии в преступном сообществе, однако обвинение ему пока не предъявлено.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила ранее в среду, что в рамках уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" следственные действия проводятся с несколькими руководителями предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа. Кроме Руслана Арашукова, следователей интересует деятельность Гузера Хашукаева, Николая Романова и Игоря Травинова. Планируется их задержание. По данным СК, все они являются родственниками либо знакомыми отца сенатора Арашукова Рауля Арашукова.