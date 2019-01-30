Стрельба на Корсике: есть погибший и раненые

На французском острове Корсика неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим. По предварительным данным, ранения получили пять человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ, ЧП случилось вечером в среду, 30 января, в городе Бастия. Стрельбу по спешащим по своим делам людям открыл 70-летний мужчина. После этого он заперся в своем доме. Полиция ведет с ним переговоры. Других подробностей случившегося пока не приводится.

Позже стало известно, что один из раненых скончался.