Американец бесплатно отредактировал треть англоязычной "Википедии"

35-летний житель американского штата Вирджиния Стивен Пруитт оказался настоящим интернет-героем – за 13 лет он внес около трех миллионов правок в статьи англоязычной "Википедии", а также сам написал почти 35 тысяч статей для всемирной онлайн-энциклопедии, сообщает CBS.

Пруитт говорит, что его мать – выходец из Советского Союза, поэтому он с детства усвоил, что надо помогать людям и по возможности делиться с ними благами, в том числе, информацией.

35-летний мужчина живет с родителями в родной Вирджинии, где он вырос, окончил колледж и в настоящий момент работает с документацией и архивами таможенной службы США.

Начиная с 2006 года Пруитт каждый день около трех часов тратит на редактирование "Википедии". Журналисты подсчитали, что он внес хотя бы одну правку как минимум в треть всех статей в англоязычном разделе онлайн-энциклопедии. Таким образом американец стал рекордсменом по количеству внесенных правок – человек, занимающий второе место по этому показателю, отстает от жителя Вирджинии на 900 тысяч правок.

Пользователи интернет-форума Reddit решили прославить прежде анонимного героя "Википедии" и даже собрать ему денег, так как все эти годы Пруитт самоотверженно трудился бесплатно.