КХЛ. "Витязь" выиграл у "Трактора" благодаря голу вратаря

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги начался матчем в Челябинске, где местный "Трактор" принимал подольский "Витязь". Гости выиграли 3:2, причем победная шайба записана на вратаря Йони Ортио.

"Трактор" выиграл первый период. На гол Павла Чернова хозяева ответили шайбами Марселя Шолохова и Александра Рыбакова. Но во втором периоде Денис Кокарев сумел протолкнуть шайбу в ворота "Трактора" -2:2.

Через минуту состоялся один самых курьезных голов сезона. Игрок "Витязя" нарушил правил, но пока шайба находилась у уральцев судья не сал останавливать встречу. "Трактор" заменил вратаря и в это время Марсель Шолохов отдал слишком сильный пас защитнику. Шайба влетела в пустые ворота. Гол был записан на хоккеиста "Витязя", последнего коснувшегося шайбы. Им оказался вратарь Йони Ортио.

"Витязь" выиграл 3:2, набрал 59 очков и занимает седьмое место в Западной конференции. "Трактор" с 53 очками идет восьмым на Востоке.