Тема:
Дело Арашуковых 15 минут назад
Сенатору Арашукову может грозить пожизненный срок
В Совете Федерации 30 января был задержан сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков. Задержан прямо в зале заседаний, после того как члены верхней палаты дали согласие лишить его неприкосновенности. Обвинения сенатору уже предъявлены, и они серьезные: причастность к двум убийствам, участие в преступном сообществе и давление на свидетеля. Басманный суд Москвы решает вопрос о мере пресечения. Также задержан отец Арашукова, которого обвиняют в хищении крупных объемов газа. Масштабные обыски идут в семи городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Ставрополе. А сам сенатор на допросе неожиданно заявил, что плохо понимает по-русски и потребовал переводчика.
В здании Совета Федерации на Большой Дмитровке кабинет Рауфа Арашукова на седьмом этаже. Вот табличка на дверях — 739. Внутри сейчас проходят следственные действия.
Когда традиционную прямую трансляцию, что ведут для журналистов из зала, за несколько минут до начала заседания неожиданно отключили, последнее, что увидели репортеры, была повестка на день. Дальше то, что телевизионщики обычно называют "матрас", все подумали — технические неполадки. Даже сенаторы удивились.
"Нас удивило, что телефоны не работали", — рассказывает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Но оказалось — "закрытый режим". И то, как в зал вошли глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка, в кадр уже не попало. Как и зачитанное ими постановление о снятии неприкосновенности с сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова. Он попытался было выйти из зала, но Валентина Матвиенко настоятельно рекомендовала вернуться на свое место.
"Пытался подняться наверх и уйти с заседания. Я сказала ему, чтобы он сел на место, потому что, по действующим правилам, по регламенту, он имел право выступить и дать свои пояснения. Я предложила ему. Он вернулся. Надо отдать ему должное, сел на свое место. Я предложила ему взять слово для того, чтобы дать пояснения. Он от этой возможности отказался", — рассказывает председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.
Из зала Арашукова выводили уже сотрудники в штатском. И тут же на белом микроавтобусе доставили на допрос. Вот первые кадры оттуда: Рауф Арашуков в наручниках, пьет чай из пластикового стаканчика, общается с адвокатом. И первые комментарии. Несмотря на возраст, Арашукову 32, и он самый молодой член Совета Федерации, успел так много, что может хватить и на пожизненный срок.
"Сенатору Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в организации убийств, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля. По данным следствия, Арашуков причастен к совершению убийств заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской республики Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова", — информирует исполняющая обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Речь об убийствах, совершенных еще в 2010-м. Тогда молодой и амбициозный чиновник из Карачаево-Черкессии метил в кресло республиканского премьер-министра. И, как считает следствие, устранял конкурентов и тех, кто мог помешать ему сделать карьеру. Но доказать, что именно он был заказчиком убийств, тогда не смогли. Карьера и вправду была стремительной: в 18 лет — депутат городской думы, в 21 — министр труда и социального развития республики. В регионе говорили: Рауфу помогает отец, Рауль Арашуков, советник руководителя одной из местных дочерних компаний "Газпрома".
Его в среду тоже задержали, в Санкт-Петербурге. Рауля Арашукова подозревают в мошенничестве и хищении у госкорпорации газа на 30 миллиардов. Он занимался поставками топлива на Северный Кавказ.
Обыски одновременно проходят в Москве, Ставрополе, Махачкале, Буденновске, Астрахани.
Вот стол, заваленный телефонами, планшетами, наличными. Сообщается, что у Арашукова-младшего был найден и поддельный загранпаспорт — якобы в ближайшие дни он планировал выехать из страны. Не успел.
Все обвинения в свой адрес сенатор пока отрицает. И требует переводчика. Мол, русским владеет плохо. Хотя раньше это ему нисколько не мешало.
"Если я говорю плохо по-русски, это не значит, что я не умею думать хорошо", — оправдывается Арашуков-младший.
Переводчика сенатору следователи предоставили тут же. Но на даче показаний это никак не отразилось. В СМИ тут же вспомнили историю о подделке документов, которые помогли Арашукову попасть в верхнюю палату парламента: исправление даты в виде на жительство в Арабских Эмиратах.
О махинациях рассказал депутат гордумы Черкесска Руслан Карданов. И о том, как Арашуков-младший пытался ему отомстить.
"Две машины подъехали, из них выскочил сенатор наш Рауф Арашуков. И с угрозами, с криками набросился на меня. И охрана накинулась — начали избивать", — говорит Руслан Карданов.
Кстати, несмотря на всю тяжесть обвинений, Рауф Арашуков остается членом Совета Федерации. Полномочий его можно лишить только по решению суда или по собственному желанию.
"Хочу особо подчеркнуть, что те события, о которых идет речь, в чем обвиняется господин Арашуков, происходили до того, как он был назначен членом Совета Федерации от исполнительной власти Карачаево-Черкесской республики. Кого назначать в Совет Федерации, кого направлять? Это ответственность субъектов Федерации: губернаторов и законодательного собрания. Очевидно, эта информация была неизвестна. Я могу только предположить. Поэтому мы утром получили представление прокурора и, в соответствии с нашим регламентом, выполнили все необходимые процедуры", — отмечает Валентина Матвиенко.
По всей видимости, целый массив данных о многочисленных преступлениях и лег в основ у масштабного расследования, которое далеко не закончено.
Ранее по теме
-
Дело Арашуковых: хроника событий16 минут назад
-
Жена арестованного сенатора Арашукова известна как модный дизайнер2 часа назад
-
Защита просила суд отпустить Арашукова под залог в 10 миллионов рублей2 часа назад
-
Сенатор Арашуков арестован до 30 марта3 часа назад
-
В Астрахани задержан двоюродный брат сенатора Арашукова5 часов назад
-
СКР планирует задержания ряда высокопоставленных газовиков Северного Кавказа6 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Сенатор Арашуков арестован до 30 марта
- Россиян предупредили об эпидемии гриппа
- Похищенный Куинджи уезжает в Русский музей
- Мошенники звонят с официальных номеров Сбербанка
- Освобождены российские моряки, захваченные пиратами в Гвинейском заливе
Самое читаемое
-
15 лет это длится: Ярослав Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Москвичка ослепла после укола красоты
- Жених дважды уронил невесту в момент кражи. Видео
- После избиения стюардессы пьяным пассажиром самолет экстренно сел в Сочи
- 8-летний мальчик утонул в канализационной яме дома культуры
Вести.Экономика
-
Саудовская Аравия планирует более значительное сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+
- США отрезали Мадуро от валютных доходов
- Топ-10 лучших вузов мира по уровню трудоустройства выпускников
- Топ-10 крупнейших катастроф на шахтах в истории
- США обвинили Huawei в промышленном шпионаже
Вести.Hi-tech
-
Facebook объединит чаты WhatsApp, Instagram и Messenger
- Президент Xiaomi использует сгибаемый смартфон: видео
- "Яндекс" выпустил автокомпьютер с "Алисой"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Названы смартфоны, делающие самые лучшие селфи
Авто.Вести.Ru
-
Mitsubishi анонсировала новый и очень "злой" внедорожник
- Vesta Sport стала самой дорогой "Ладой" (цена - больше 1 млн!)
- Небольшой кроссовер Skoda Kamiq: первые изображения
- Представлен абсолютно новый Renault Clio
- Вот как будет выглядеть новый SsangYong Actyon!
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Секс полезен для здоровья. Но вот 5 вещей, которые этому мешают
- Новые средства от тараканов больше вредят хозяевам, чем тараканам
- 5 натуральных слабительных, которые отлично работают
- Можно ли справиться с простудой, если спать целый день
- Инструкция: как согреться, когда на улице очень холодно
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Минздрав предупреждает: грипп наступает
- Сенатору Арашукову может грозить пожизненный срок
- Мошенники придумали новый способ выманивать деньги с банковских карт
Вести-Москва
-
Причастность к убийствам и хищениям: сенатора Арашукова обвиняют по трем статьям
- Сотрясение мозга после шутки учительницы: следователи начали проверку в Химках
- Дом Чехова в Мелихове открылся после реставрации
- Новый светофор создал хроническую пробку в центре Балашихи
- "Мосфильм" отмечает 95-летний юбилей
- Желтый уровень опасности: Москва покрывается ледяной глазурью
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Привезённый астронавтами лунный грунт мог образоваться на Земле
- ГМ-куры начали нести лекарственные яйца
- На плёнку попала одна из самых больших белых акул в истории наблюдений
- Бактерии языка своевременно укажут на один из самых опасных видов рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
В Москву идет опасное потепление
- Недетские игры: чем занимал свой досуг экс-замглавы Росгеологии
- Чиновник Минэкологии украсил кабинет чучелом краснокнижной совы
- Ограничение госпитализации в Москве опровергли
- Король Малайзии и "Мисс Москва" разводятся