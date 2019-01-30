Чаще мыть руки и следить за чистотой гаджетов: Минздрав дал советы, как не заболеть гриппом
Российские регионы готовятся к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ. И хоть по прогнозам Минздрава, эпидемия будет иметь среднюю интенсивность, число заразившихся может начать расти уже в ближайшие недели. Профилактика и борьба с гриппом обсуждались на совещании президента с членами правительства. Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о правилах, которых лучше придерживаться каждому, чтобы не заболеть. Свой совет дал и Владимир Путин.
Эпидемия гриппа ожидается хотя и средней интенсивности, но быть нужно во всеоружии. Локальные вспышки уже отмечены в 23 регионах. Самый высокий уровень — в Бурятии, Республике Саха, Якутии, Еврейской автономной области — там эпидемический порог превышен более чем в два раза.
"Как сейчас обстоит дело с заболеваемостью гриппом?" – спросил Путин.
"В ближайшую неделю будет сопровождаться рост заболеваемости гриппом по всей территории страны. При отсутствии какой-то явной необходимости, желательно избегать ближайшие недели массовых мероприятий, использовать средства индивидуальной защиты и чаще мыть руки и следить за чистотой гаджетов, которые подносятся к лицу. В случае заболевания, конечно, исключать самолечение. Обращаться к врачу", — ответила Скворцова.
"Те рекомендации, которые сейчас прозвучали от вас, должны быть многократно повторены специалистами через средства массовой информации и нужно, безусловно, интенсивнее поработать сейчас с соответствующими структурами здравоохранения в регионах с тем, чтобы тоже на местах велась эта работа", — распорядился президент.
В этом году прививки сделали более 70 миллионов человек — 49% населения.
На борьбу с гриппом брошены все силы, докладывает Минздрав. В регионах сформирован запас лекарств. Более того, в России разработаны три универсальные вакцины. И результаты исследований говорят об эффективности препаратов.
Впрочем, добавляет Путин, не менее важна и профилактика.
"Для того, чтобы меньше болеть — нужно больше заниматься спортом, да, и есть такие соревнования "Дети Азии"", — отметил глава государства.
Речь о спортивном празднике, который стартует в Южно-Сахалинске 9 февраля. Юные спортсмены будут соревноваться в фигурном катании, хоккее, шорттреке, горнолыжном спорте, сноуборде, биатлоне, лыжных гонках и прыжках на лыжах с трамплина.
Эти спортсмены из Непала приехали заранее, чтобы адаптироваться.
"С утра, когда мы просыпаемся, у нас зарядка, мы бегаем, занимаемся всякими разными способами, чтобы согреться. Условия прекрасные, но очень холодно, это единственная проблема для нас", — рассказал Пробин Кармачара, тренер из Непала.
Игры — уникальная возможность и для Сахалина заявить о себе на всю Азию.
"Продумана работа по транспортировке в Южно-Сахалинске, таким образом, чтобы время в пути между объектами размещения, питания, тренировок, соревнования не превышало 15 минут, чтобы было комфортно и удобно. Задействованы около 60 объектов на территории Южно-Сахалинска. Хочу доложить о том, что Сахалин готов к приему спортсменов и гостей", — говорит Валерий Лимаренко, и.о. губернатора Сахалинской области.
"Какая-то помощь вам нужна дополнительная?" – спросил Путин.
"Нет, мы работаем тесно со всеми федеральными органами и организовались внутри области", — ответил Лимаренко.
"Хорошо, удачи", — пожелал руководитель страны.
Соревнования такого уровня будут способствовать и развитию туризма. Эта тема — ключевая на сегодняшнем заседании. Путешествовать по стране будет проще. В правительстве продолжат поддерживать региональные авиаперевозки, а также дополнительно субсидировать перелеты на Дальний Восток, в Крым и Калининград.
Активно развиваются и горнолыжные курорты — например, Шерегеш в Кемеровской области. Он еще не настолько известен как сочинские трассы, однако многие уже предпочитают кататься в России.
Но перед началом обсуждения президент обращается к вернувшемуся из Давоса министру экономического развития Орешкину.
"Сегодня у нас вопрос туризма, да? Но перед тем как мы начнем, спросим еще у одного туриста. Максим Станиславович, расскажите, как работа прошла с коллегами? Какие были встречи? Чего там было интересного и полезного? Если что-то было", — попросил Путин.
"С точки зрения российской делегации у нас приняли участие все желающие бизнесмены, вопросы обсуждались, и руководство форума говорило, о том, что ряд бизнесменов будет нежелательны на Давоском форуме. Ну, вот я с ними встречался еще раз, они еще раз извинились за свои действия в прошлом году и можно сказать, что конфликт в значительной степени он исчерпан, хотя понятно, что осадок здесь остался", — доложил Орешкин.
Один из главных выводов Давоса — мировая торговля несет потери от санкций. А в Европе все острее претензии к США. И на этом фоне европейцы намерены активнее налаживать сотрудничество с Россией.
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