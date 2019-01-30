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Политическая нестабильность в Венесуэле 2 часа назад
Трамп поздравил Гуайдо, назвавшего себя президентом Венесуэлы, со вступлением в должность
Два часа назад Дональд Трамп поздравил по телефону Хуана Гуайдо, который называет себя президентом Венесуэлы, со вступлением в должность. Таким образом, Вашингтон дал понять, что диалог с законными властями в Каракасе ему больше не нужен. На этом фоне Москва предложила свою помощь — наладить связи между правительством Венесуэлы и оппозицией. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что противникам Николаса Мадуро не следует идти на поводу у западных спонсоров, а подумать о потребностях своего народа.
В ожидании масштабных протестов в Каракасе, Вашингтон получил свой — не массовый, но резонансный. Густаво Тарре — новый лжепосол Венесуэлы в организации американских государств. Ведь назначил его Хуан Гуйадо, который сам провозгласил себя президентом. В своем первом же выступлении в Вашингтоне Тарре активно ласкал слух собравшихся — первым делом пообещал, что при новой власти Венесуэла пересмотрит оружейные контракты с Россией и вообще — "вернется к ее настоящим друзьям".
Настоящие друзья, тем временем, отрезали страждущую Венесуэлу от своих рынков сбыта нефти и угрожают военным вторжением. Президент Николас Мадуро в интервью РИА Новости и вовсе заявил, что Дональд Трамп отдал приказ его убить. По его словам, такое задание из Вашингтона получила колумбийская мафия.
"Это говорит о том, в каком отчаянии Белый дом. Они не могут с Венесуэлой. Это очень деликатный вопрос. Что делаю я? Выполняю мои обязанности верховного командующего согласно конституции", — сказал Мадуро.
Закон начали применять и против самопровозглашенного президента. Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо покидать страну и заблокировал все его банковские счета на территории республики. В ответ тот заявил об ужасах режима.
Сегодня Дональд Трамп позвонил Гуайдо, которого признал президентом. Подробностей мало, известно, что тот рассказал ему о готовящихся сегодня акциях протеста. Трамп и Гуайдо договорились восстанавливать отношения Вашингтона и Каракаса.
Действующий президент Мадуро, в свою очередь, обратился, к американскому народу через соцсети. "Подготавливается кампания, чтобы оправдать государственный переворот в Венесуэле, который замышляется, финансируется, готовится и активно поддерживается администрацией Дональда Трампа. Не допустим повторения Вьетнама в Латинской Америке! Они хотят наложить лапу на нашу нефть, как они сделали в Ираке и Ливии. Я очень надеюсь на тебя, гражданин и гражданка Соединенных Штатов, и прошу поддержки от народа США", — сказал Мадуро.
О ситуации в республике в программе "60 минут" рассказал посол России в Венесуэле Владимир Заемский: "Заявления по поводу двоевластия не имеют под собой серьезных оснований, поскольку властных полномочий у Гуайдо нет".
Главная задача оппозиции сейчас — расшатать венесуэльскую армию. Судя по этому видео появились дезертиры — в кадре человек 25. Телеканал CNN уже показал интервью двоих бывших венесуэльских военных, живущих за пределами страны, и передал их призыв к Америке — дайте оружие. Иными словами, если сценарий госпереворота сорвется, могут попробовать другой — разжечь в Венесуэле гражданскую войну.
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