Мошенники придумали новый способ выманивать деньги с банковских карт

Владельцы карт Сбербанка столкнулись с новым видом мошенничества, противостоять которому не могут даже самые недоверчивые из них. Звонок поступает с официального номера банка, а звонящий виртуозно исполняет роль сотрудника. Притупляет бдительность исключительная забота о безопасности клиента: якобы банк вовремя перехватил попытку незаконного списания средств.

Мошенники — на шаг впереди. Год от года крадут с карт все больше: в 2017-м обманом вывели почти миллиард, а в 2018-м — больше миллиарда всего за полгода.

Теперь через мобильное приложение звонят с измененного номера, маскируясь под привычный телефон банка. Предупреждают: с вашей карты пытаются списать деньги, операцию нужно отменить. Просят код из смс или кодовое слово.

Если карты в разных банках, на проводе — Единая служба безопасности по отслеживанию мошеннических действий. Для проверки просят номер карты и остаток на ней.

"Если вам задают вопросы, какой вам пришел смс-код, нам не нужно его знать, потому что мы вам его отправили, или какой у вас номер карты, банку не нужно знать, потому что мы и так знаем, какими картами вы пользуетесь", — поясняет заместитель президента — председателя правления ПАО "Банк ВТБ" Анатолий Печатников.

Наши данные мошенники покупают на виртуальном "черном рынке", а туда они поступают со взломанных интернет-сайтов.

"Регистрируетесь в каком-либо онлайн-магазине либо онлайн-сервисе, где требуется ввести фамилию, имя, отчество и номер телефона. Используя методики социальной инженерии, очень правильно и красиво говоря, данные банковской карты у пользователя легко выманить", — рассказывает старший антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Ложкин.

Есть случаи, когда мошенники не только безошибочно называют наши имя и номер паспорта, но и рассказывают нам о тех операциях, которые мы действительно совершали по карте. Кто, кроме банка, может об этом знать?

Отследить такие утечки из самого банка непросто. Газета "Коммерсант" в среду даже приводит "черные" расценки на якобы внутреннюю информацию о клиентах Сбербанка: 2 тысячи рублей за выписку операций по карте, 8-10 тысяч за кодовое слово. Сам Сбербанк отвечать на наши вопросы отказался.

Даже если телефон совпадает, а голос в трубке убедителен, лучше перестраховаться.

"Если у клиента возникают сомнения, что звонок поступил именно из банка, самый лучший способ — положить трубку и перезвонить по номеру телефона, который указан на обороте карты", — инструктирует топ-менеджер ВТБ Анатолий Печатников.

Кстати, респектабельные голоса в трубке часто принадлежат заключенным. И лучше не попадать в зону их доступа.