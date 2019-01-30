"Ай-Петри. Крым" официально возвращена законным владельцам

Картину "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинжи, похищенную в минувшие выходные из Третьяковки, сегодня вернули представителям Русского музея. В ближайшие дни полотно отправится обратно в Санкт-Петербург. В здании МВД на Петровке в присутствии музейщиков и экспертов картину еще раз осмотрели. Она получила незначительные повреждения.

На деревянном столе — обмотанный скотчем белый чемоданчик. А на нем старательно от руки надпись "лицевая сторона". По статусу — вещдок, по значению — шедевр.

Как и положено, в аккуратной упаковке, что бережно разворачивает следователь. Момент исключительный! И прикоснуться к шедевру решает директор Третьяковской галереи.

На обратной стороне надпись — Государственный Русский музей. И номер картины, той самой, что несколько дней назад была похищена. Магический "Крым" Куинджи, словно излучает свет. Морозный рассвет на Ай-Петри. Следователи в белых перчатках полотно возвращают музею.

И эта красота чудом не пострадала. Эксперты обнаружили лишь небольшие потертости. Уже сегодня Куинджи, наконец, вернется в музей. Но выставляться в Третьяковке картина больше не будет. До возвращения домой в Петербург широкая публика "Ай-Петри" не увидит. После реставрации в Русском музее обещают выставку одной картины.

Дерзкое ограбление на глазах у очарованной публики. Так, что даже не сразу поняли, картину украли. Но похитителя "Ай-Петри", который и сам родом из Крыма, задержали уже через несколько часов.

Теперь сотрудников московского уголовного розыска ждут в Третьяковке. На специальную экскурсию по шедеврам Куинджи. Ну а неудачливого вора Дениса Чуприкова ждет тюремное заключение.