В Таиланде участница марафона пробежала 30 километров, держа в руках найденного по дороге щенка

Тайская бегунья Кхемхира Клонгсанун подобрала щенка, лежавшего прямо на маршруте местного марафона Chombueng в провинции Ратбури. Девушка пробежала 30 километров с собакой в руках, а потом взяла его к себе жить, сообщает Runners World.

По словам спортсменки, она подобрала щенка на 12-м километре марафона. Она поняла, что бывшие хозяева его просто выкинули на улицу. Поэтому Клонгсанун решила не бросать животное.

"Бежать с щенком в руках было гораздо тяжелее, чем налегке, но я все равно сделала это", — рассказала бегунья.

Вскоре после преодоления дистанции девушка опубликовала объявление о поиске хозяев щенка. На него никто не откликнулся. Тогда спортсменка решила взять малыша к себе. У нее уже живут две собаки.