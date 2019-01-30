Звонарева вышла в 1/4 финала St. Petersburg Ladies Trophy, обыграв Гергес

В Северной столице России продолжаются матчи 1/8 финала теннисного турнира серии WTA – St. Petersburg Ladies Trophy. Очередной четвертьфиналисткой турнира стала российская теннисистка Вера Звонарева, которая обыграла немку Юлию Гергес – 16 номера мирового рейтинга.

97 ракетка мира одержала победу над соперницей из Германии по итогам трех сетов. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу россиянки. Соперницы провели на центральном корте "Сибур-Арены" 2 часа 2 минуты.

Теперь за путевку в полуфинал санкт-петербургского турнира Звонарева поспорит с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной, которая добралась до 1/4 финала, не сыграв ни одного матча. Матч соперниц состоится 1 февраля.