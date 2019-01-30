Официально: "Арсенал" арендовал у "Барселоны" Дениса Суареса

Полузащитник испанской "Барселоны" Денис Суарес официально стал игроком лондонского "Арсенала". Хавбек каталонцев проведет в составе "канониров" на правах аренды до конца текущего сезона с приоритетным правом выкупа по ее окончании.

О состоявшейся сделке сообщает официальный сайт "Барселоны". В случае, если лондонцы примут решение оставить игрока у себя после истечения срока аренды, то им придется заплатить за него 20 миллионов евро. Накануне совершения сделки каталонцы продлили с Суаресом новый контракт, который теперь будет рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, что в составе "Барсы" Суарес не имел постоянной игровой практики, приняв участие в текущем сезоне лишь в двух играх. Результативными действиями в этих играх ему также не удалось отличиться. За "сине-гранатовых" он выступает с 2016 года.