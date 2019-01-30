В Индии женщину и ее детей убили за колдовство

Индийские стражи порядка ищут убийц, которые расправились с жительницей округа Сандергарх и ее четырьмя детьми за то, что та якобы наложила проклятье на соседскую семью. Самому маленькому погибшему был один год, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Вечером 25 января в дом Мангри Мунду ворвалась группа мужчин с палками и топорами, после чего расправились с женщиной, двумя ее сыновьями и двумя дочерями. Старшему ребенку Мунду было 12 лет. Жертв забили до смерти, пока они спали. После этого тела погибших выбросили в колодец, и нашли утром.

По обвинению в этом зверском убийстве уже арестованы 6 жителей восточного штата Орисса, однако власти считают, что нападавших было больше.

Стражи порядка с сожалением отмечают, что охота на ведьм – распространенная практика среди жителей некоторых районов Индии.