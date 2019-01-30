В шорт-лист "оперного "Оскара" вошли 7 россиян

Представители международной премии International Opera Awards назвали номинантов на получение престижной академической награды 2019 года. В шорт-лист вошли 7 российских исполнителей и коллективов.

"Оперный "Оскар" может достаться дирижеру Максим Емельянычеву, режиссеру Василию Бархатову, певцу Ильдару Абдразакову, композитору Александру Раскатову, а также оркестру театра "Новая опера", хору Больгого театра и оркестру MusicAeterna.

Вручение награды International Opera Awards состоится в Лондоне 29 апреля.

Международную премию в области оперы основали британский меценат Гарри Хайман и музыкальный критик Джон Эллисон в 2012 году. Эллисон в настоящий момент возглавляет жюри конкурса.