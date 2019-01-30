Акция "Волна здоровья" отправляется на Оку

Всероссийская оздоровительная акция "Волна здоровья" в этом году пройдет с 2 по 11 сентября. Ведущие специалисты федеральных медицинских центров совершат "круиз" по Оке на теплоходе "Василий Чапаев" по маршруту: Москва – Дубна – Рыбинск – Плес – Кинешма – Нижний Новгород – Муром – Рязань – Коломна – Москва.

Как рассказали организаторы акции, представители Благотворительного фонда Лиги здоровья нации, основная цель медиков — оказать помощь детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями. Кроме того, специалисты расскажут о формировании приоритетов здорового образа жизни в молодежной среде.

"Основная цель данной акции — ранее выявление заболеваний и как можно более быстрое оказание медицинской помощи любой сложности", — заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, в ходе акции дети смогут получить разные виды медицинской помощи, в том числе высокотехнологичную, и совершенно бесплатно. Кроме того, будут организованы различные лекции, семинары, мастер-классы, посвященные здоровому образу жизни. В каждом городе пройдут фестиваль здорового образа жизни "Сохрани свое здоровье" и акция "10 тысяч шагов к жизни" — именно столько (чуть больше семи километров в день) должен проходить каждый человек.

"Задача специалистов — диагностика, консультирование детей в городах маршрута с последующим лечением в центрах, если для этого есть показания", — рассказал президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия.

Акция "Волна здоровья" проводится более десяти лет и является одним из самых известных и публичных проектов в России. За эти годы ведущие российские медики побывали в более чем 50 населенных пунктах семи федеральных округов страны, были обследованы более десяти тысяч детей, свыше полутора тысяч получили медицинскую помощь в лучших клиниках Москвы.