Российские хоккеисты вышли в полуфинал чемпионата мира по бенди

Сборная России по хоккею с мячом успешно решила задачу по выходу в полуфинал чемпионата мира, который проходит в шведском Венерсборге. В заключительном матче группового этапа российские хоккеисты минимально обыграли команду Финляндии – 3:2.

В первом тайме россияне уступили 1:2, но после перерыва смогли забить две шайбы, одержать волевую победу и пробиться в плей-офф. Авторами забитых шайб в составе российской сборной стали Янис Бефус, Евгений Дергаев и Максим Ишкельдин.

Соперником России по полуфиналу станет победитель четвертьфинальной пары Финляндия – США. Напомним, что сборная России по бенди выступает в Швеции в роли действующего чемпиона мира.