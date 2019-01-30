"Локомотив" победой над "Северсталью" продлил победную серию до семи матчей

В Череповце завершалась программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, где ярославский "Локомотив" одержал гостевую победу над "Северсталью". Матч завершился со счетом 4:2 в пользу железнодорожников.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Владислав Картаев, Артем Ильенко, Егор Коршков и Брэндон Козун. У хозяев забивали Картер Эштон и Александр Петунин. По ходу поединка подопечные Дмитрия Квартального ни разу не дали череповчанам выйти в счете вперед.

Таким образом, "Локомотив" благодаря победе над "Северсталью" продлил свою победную серию, которая теперь насчитывает семь матчей кряду. В активе железнодорожников 77 очков и третье место в турнирной таблице Западной конференции, в то время как у "Северстали" 42 балла и 10 строчка Запада.