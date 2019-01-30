Защита просила суд отпустить Арашукова под залог в 10 миллионов рублей

Решение об аресте на два месяца сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова его адвокаты обжалуют в Мосгорсуде, заявил один из защитников арестованного Сергей Шишов. "Мы обжалуем это решение, изложим в жалобе все доводы", — приводит слова адвоката ТАСС.

По окончании заседания Басманного суда Москвы, на котором было принято решение о мере пресечения для сенатора, Шишов также заявил, что дело в отношении Арашукова — это политический заказ. По словам юриста, его подзащитный просил донести эту мысль через СМИ. Позицию следствия по всем пунктам Шишов назвал необоснованной.

Между тем в ходе судебного заседания защита просила посадить Арашукова под домашний арест или отпустить его под залог в 10 миллионов рублей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на решение Басманного суда. Тем не менее данное ходатайство суд оставил без удовлетворения.

Сенатор Рауф Арашуков был арестован решением Басманного суда на два месяца — до 30 марта. Его обвиняют в двух убийствах, участии в преступном сообществе, а также давлении на свидетеля.