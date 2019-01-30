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Дело Арашуковых 14 минут назад
Жена арестованного сенатора Арашукова известна как модный дизайнер
В общем, снова доказано: неприкосновенных нет. Чёткий сигнал всем, кому есть, что скрывать, вне зависимости от уровня или региона. Да и размах — впечатляет. Вот, например, Владимир Соловьёв подметил: "Не гриб срезают, а всю грибницу". Выкорчёвывают предполагаемую преступную активность в Карачаево-Черкессии с корнем.
И, конечно, ничего странного в желании СМИ составить как можно более подробный портрет Рауфа Арашукова. Изучают, помимо прочего, круг общения, где внезапно обнаружилась Тина Канделаки. В соцсетях совместное фото, датированное февралём позапрошлого года. И подпись "Самый красивый молодой сенатор".
К чести Тинатин Гивиевны — отреагировала сразу. Говорит: для неё фигурант скандального расследования всегда был исключительно дружелюбным и общительным соседом. Ничего криминального никогда с ним не обсуждала. Поэтому сегодняшние новости стали "печальным сюрпризом". И одновременно напоминанием о том, что нарушать закон нельзя никому.
Интересно было бы узнать, согласна ли с этим принципом Аида Арашукова, супруга задержанного парламентария. Модный дизайнер и активная участница светской тусовки Москвы.
В самых популярных поисковых запросах к имени "Аида Арашукова" значатся: "фото", "биография", "муж" и "стоимость платьев". Про супруга самое важное сейчас выясняют следователи, а вот остальное – интересно. Жена задержанного сенатора хорошо известна столичному и не только бомонду как модный и успешный дизайнер.
"У нее удивительное сочетание скромности, но при этом это очень эффектно. То есть не всегда скромная одежда может выглядеть так красиво, так необычно. Она использует какие-то такие материалы – видно, что дорогие", — рассказала Ясмина Муратович, модель, блогер, приглашенный гость показа Аиды Арашуковой.
Компанию со слоганом "The brand of modesty", то есть "брэнд скромности", создали в конце 2014-го. А меньше чем через год ее коллекцию по мотивам мусульманских традиций в одежде оценивали гости одного из самых представительных показов в модном сезоне — Mercedes Fashion Week.
А вот как бренд характеризует себя на странице в Интернете: "В 2014 году на российской карте модных брендов появилось новое имя – ARAIDA. Его "восшествие" на отечественные подиумы стало поистине триумфальным. Каждый, кто хоть раз видел модели от ARAIDA, с уверенностью скажет, что это – произведение искусства, воплощенное в изяществе линий, невесомости тканей, игре шелковых нитей, кружева, ручной вышивки и декора".
Аида Арашукова выбрала удачный рынок. В 2017-м мусульмане планеты потратили на одежду четверть триллиона долларов. Больше, чем представители всех остальных конфессий и те, кто придерживается только светского стиля.
"Это прет-а-порте с элементами кутюр, возможно, с ручной работой. Достойное, достойное качество. Это достаточно естественный путь развития российских брендов — большое количество денег вкладывается в рекламу, в пиар и в маркетинг, поэтому большинство начинающих брендов всегда преуспевающие", — поясняет Аполлон Байгакофф, дизайнер, эксперт моды.
Успех получился, и правда, оглушительным. Через несколько месяцев после открытия фирмы ее показ уже освещает модный журнал "Татлер". В апреле 2016-го дефиле провели в самом центре Москвы – в историческом доме Смирнова на Тверском бульваре. А летом того же года фирма планирует открыть шоурум в Столешниковом переулке.
Для тех, кто не знает, это самое, так сказать, элитное место Москвы – рядом с Prada, Cartier и Ferrari. По итогам того же 2016-го Аида Арашукова получает "Золотой домкрат" — премию за бизнес-успех в номинации "лучший женский проект".
"Рост популярности ее бренда связан не только с тем, что он эклектичен и сочетает в себе опыт и западной и восточной культур, но и инвестициями в этот рост, которые могут составлять в данном случае, до половины или даже до двух третей итоговой прибыли бренда. В среднем, чтобы вывести бренд на такой уровень, нужно вложить от 50 и более миллионов" — говорит Владимир Голосов, бизнес-тренер.
Интересы супруги сенатора Арашукова, впрочем, не только в модном бизнесе. Согласно открытым данным – тут стоит оговориться, что это не официальные документы, и могут быть ошибки – в 2002-м году Аида Мухамедовна числилась руководителем ОАО "Адиюх", ныне ликвидированного. А с 2010-го – ООО "Адиюх-Пэлас" с уставным капиталом в десять тысяч рублей. Точно такое же название носит высококлассный спа-отель с коллекцией ретро-автомобилей на малой родине Арашуковых – в ауле Хабез.
"Синдром малой родины" для кавказца, который состоялся на федеральном уровне как политик, всегда имеет место. И Арашуковы – не исключение. Она неотделима от образа своего мужа. В простом, скажем так, черкесском сегменте эта семья воспринималась, мягко говоря, неоднозначно"- рассказал Артур Атаев, руководитель сектора кавказских исследований РИСИ, политолог.
При этом, согласно документам с сайта Совфеда, за весь 2016-й Аида Мухамедовна заработала всего 308 рублей. Годом позже — 96 тысяч. Сами по себе эти декларации еще ничего не значат. Но вот оценить влияние проблем у мужа на бизнес-успех жены будет, похоже, не так-то просто.
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