Кудерметова завершила выступления на St. Petersburg Ladies Trophy

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вылетела с розыгрыша турнира серии WTA St. Petersburg Ladies Trophy. В поединке 1/8 финала 21-летняя россиянка проиграла хорватской теннисистке Донне Векич.

Встреча общей продолжительностью 1 час 17 минут завершилась поражением Кудерметовой в двух сетах – 4:6, 3:6. Россиянка покидает турнир, а имеющая восьмой номер посева в Санкт-Петербурге Векич в следующем матче встретится с чешкой Петрой Квитовой, ранее выбившую из розыгрыша белорусскую теннисистку Викторию Азаренко.

Напомним, что именно Квитова является действующей победительницей St. Petersburg Ladies Trophy.