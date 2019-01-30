"Фиорентина" выбила "Рому" из Кубка Италии, забив семь мячей

На Апеннинском полуострове в рамках 1/4 финала Кубка Италии "Фиорентина" нанесла разгромное поражение столичной "Роме" и вышла в полуфинал турнира. "Фиалки" отправила в ворота "волчицы" семь мячей. Встреча проходила во Флоренции.

Самым результативным игроков матча стал Федерико Кьеза, оформивший хет-трик. Также дублем отметился Джованни Симеоне – сын главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне. По одному мячу забили Марко Бенасси и Луис Муриэль.

В составе "Ромы" единственный мяч забил Александр Коларов. А доигрывали поединок римляне уже в меньшинстве – на 72 минуте за плевок в главного арбитра матча босниец Эдин Джеко получил прямую красную карточку. Это поражение стало для "Ромы" шестым в истории, когда она пропускала семь голов в одном матче.

В полуфинале "Фиорентина" встретится с победителем другого четвертьфинала, в котором "Ювентус" сыграет с "Аталантой".