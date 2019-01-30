Никки Хейли нашла высокооплачиваемую работу

После отставки с поста постоянного представителя США при ООН Никки Хейли после отставки с этого поста требует за выступление перед частной аудиторией гонорар в размере 200 тысяч долларов и частный самолет в качестве средства передвижения, причем такие условия распространяются только на выступления на территории США. Если же ее приглашают выступать в другой стране, то гонорар и транспортные расходы повышаются.

До отставки с должности постпреда США при ООН Никки Хейли говорила о намерении перейти в частный сектор, не раскрывая при этом детали своих планов. По оценке американских СМИ, по величине гонораров эта женщина-политик стоит на одном уровне с бывшим председателем Федеральной резервной системы США Беном Бернанке, экс-первой леди Мишель Обамой и бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон.

Никки Хейли, ранее занимавшая пост губернатора штата Южная Каролина, вступила в должность постпреда США при ООН в январе 2017 года, но уже 9 октября 2018 года объявила о своей отставке, не пояснив ее причин. Официально она покинула свой пост лишь в январе текущего года. По решению президента США Дональда Трампа ее преемницей станет Хезер Науэрт — руководитель пресс-службы Госдепартамента США, напоминает ТАСС.