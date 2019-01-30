Барриоса не пустили в клубный автобус после новости о трансфере в "Зенит"

Санкт-петербургский "Зенит" достиг договоренности с аргентинским клубом "Бока Хуниорс" о переходе колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса в клуб с берегов Невы. Примечательно, что игрок узнал об этом перед выездом на матч чемпионата Аргентины, на который он в итоге не поехал.

#Boca ¡Increíble momento! Barrios subió al micro para ir a San Juan pero se bajó cuando le avisaron que estaba cerrado su pase al Zenit de Rusia. pic.twitter.com/yKTs2IhcVQ — TyC Sports (@TyCSports) 30 января 2019 г.

Напомним, что ранее Вести.Ru уже сообщали о том, что "сине-бело-голубые" готовы заплатить за колумбийца 13 миллионов евро и бонусы за выступления хавбека. При этом согласно данным интернет-портала Transfermarkt Барриос оценивается в 12 миллионов евро.

За "Боку" он выступает с 2016 года. В текущем сезоне Барриос сыграл в шести матчах чемпионата Аргентины. За сборную Колумбии он сыграл 17 встреч, срелди которых имеются игры чемпионата мира, проходившего в России.