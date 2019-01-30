РПЦ создала собственный Докторский совет

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл утвердил состав Докторского совета, созданного на базе Московской, Санкт-Петербургской и Минской духовных академий Русской Православной Церкви.

Как отметили в Учебном комитете РПЦ, создание Докторского совета послужит повышению качества докторских диссертаций и увеличению их количества, а также дальнейшему развитию отечественной богословской науки.

В списке членов Докторского совета РАП — 12 представителей Московской духовной академии, девять представителей Санкт-Петербургской духовной академии и два представителя Минской духовной академии, передает ТАСС. Еще четыре члена Докторского совета представляют МГУ им. Ломоносова, Самарскую, Казанскую и Пермскую духовные семинарии.