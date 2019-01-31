Министр обороны проинспектировал авиационные заводы

Военные получат первый серийный модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М в 2021 году. Об этом сообщил Сергей Шойгу, открывая в Казани совещание по вопросам развития Воздушно-космических сил России. Он отметил, что аналогов обновленному Ту-160М в мире нет.

А до этого, сегодня же, Сергей Шойгу побывал на Иркутском авиационном заводе. Так он ознакомился с процессом создания многоцелевых и сверхманевренных истребителей Су-30СМ.