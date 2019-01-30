Число жертв прорыва дамбы на востоке Бразилии увеличилось до 99 человек

99 человек погибли в результате прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс. Еще примерно 250 числятся пропавшими без вести. Такие данные приводят местные власти. Сейчас спасатели продолжают разбирать заваленные населенные пункты, но шансов найти выживших у них очень мало — трагедия случилась еще в прошлую пятницу.

Полиция уже задержала пятерых работников добывающей компании, которая возводила дамбу, сообщает телеканал "Россия 24". Следствие разбирается в причинах прорыва, а также, почему не сработала система аварийного оповещения жителей.