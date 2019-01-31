В Ингушетии задержан высокопоставленный полицейский

По подозрению в мошенничестве в Ингушетии задержан начальник регионального штаба МВД республики Саварбек Шадиев. По данному факту назначена служебная проверка.

Задержание было проведено сотрудниками подразделений собственной безопасности МВД по Республике Ингушетия совместно с коллегами из УФСБ России по Республике Ингушетия, передает ТАСС.

В случае установления вины высокопоставленный полицейский будет уволен со службы в органах внутренних дел и понесет установленную законом ответственность.