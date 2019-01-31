31 января 201900:01
Испанская полиция начала операцию по массовому задержанию наркоторговцев
Почти 40 человек арестованы в Испании по обвинению в организации наркоторговли. Обыски и задержания прошли в Мадриде и на юге страны. В полиции заявили, что именно южная часть Пиренейского полуострова стала главным пунктом для ввоза наркотиков в Европу — в особенности, гашиша и кокаина. Местная прокуратура обещает рассказать все подробности после того, как операция закончится, и предупреждает о готовящихся арестах в ближайшие дни, сообщает телеканал "Россия 24".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Сенатор Арашуков арестован до 30 марта
- Россиян предупредили об эпидемии гриппа
- Похищенный Куинджи уезжает в Русский музей
- Мошенники звонят с официальных номеров Сбербанка
- Освобождены российские моряки, захваченные пиратами в Гвинейском заливе
Самое читаемое
-
15 лет это длится: Ярослав Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Москвичка ослепла после укола красоты
- Жених дважды уронил невесту в момент кражи. Видео
- После избиения стюардессы пьяным пассажиром самолет экстренно сел в Сочи
- 8-летний мальчик утонул в канализационной яме дома культуры
Вести.Экономика
-
Саудовская Аравия планирует более значительное сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+
- США отрезали Мадуро от валютных доходов
- Топ-10 лучших вузов мира по уровню трудоустройства выпускников
- Топ-10 крупнейших катастроф на шахтах в истории
- США обвинили Huawei в промышленном шпионаже
Вести.Hi-tech
-
Facebook объединит чаты WhatsApp, Instagram и Messenger
- Президент Xiaomi использует сгибаемый смартфон: видео
- "Яндекс" выпустил автокомпьютер с "Алисой"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Названы смартфоны, делающие самые лучшие селфи
Авто.Вести.Ru
-
Mitsubishi анонсировала новый и очень "злой" внедорожник
- Vesta Sport стала самой дорогой "Ладой" (цена - больше 1 млн!)
- Небольшой кроссовер Skoda Kamiq: первые изображения
- Представлен абсолютно новый Renault Clio
- Вот как будет выглядеть новый SsangYong Actyon!
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Секс полезен для здоровья. Но вот 5 вещей, которые этому мешают
- Новые средства от тараканов больше вредят хозяевам, чем тараканам
- 5 натуральных слабительных, которые отлично работают
- Можно ли справиться с простудой, если спать целый день
- Инструкция: как согреться, когда на улице очень холодно
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Минздрав предупреждает: грипп наступает
- Сенатору Арашукову может грозить пожизненный срок
- Мошенники придумали новый способ выманивать деньги с банковских карт
Вести-Москва
-
Причастность к убийствам и хищениям: сенатора Арашукова обвиняют по трем статьям
- Сотрясение мозга после шутки учительницы: следователи начали проверку в Химках
- Дом Чехова в Мелихове открылся после реставрации
- Новый светофор создал хроническую пробку в центре Балашихи
- "Мосфильм" отмечает 95-летний юбилей
- Желтый уровень опасности: Москва покрывается ледяной глазурью
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Привезённый астронавтами лунный грунт мог образоваться на Земле
- ГМ-куры начали нести лекарственные яйца
- На плёнку попала одна из самых больших белых акул в истории наблюдений
- Бактерии языка своевременно укажут на один из самых опасных видов рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
В Москву идет опасное потепление
- Недетские игры: чем занимал свой досуг экс-замглавы Росгеологии
- Чиновник Минэкологии украсил кабинет чучелом краснокнижной совы
- Ограничение госпитализации в Москве опровергли
- Король Малайзии и "Мисс Москва" разводятся
Сегодня
Сенатор Арашуков арестован до 30 марта
3 часа назад
Мадуро оказался демократичнее Гуайдо
6 часов назад
Мэр Риги опроверг слухи о задержании и уходе с поста
8 часов назад
Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций
25.01.2019 11:30
Мария Шарапова: сожалею, что вынуждена сняться с турнира
6 часов назад
Правительство США разрешило продажу системы ПРО Японии
10 часов назад
Дом музыки открывает продажу абонементов сезона 2019/2020
15 часов назад
Сенатору Арашукову может грозить пожизненный срок
4 часа назад
В шорт-лист "оперного "Оскара" вошли 7 россиян
4 часа назад
В Астрахани задержан двоюродный брат сенатора Арашукова
5 часов назад
Кузница кадров: "Сириус" прокладывает путь к успеху
6 часов назад
Apple перенесла персональные данные россиян в Россию
6 часов назад
Недосып меняет болевой порог человека
6 часов назад
Американская актриса подала иск к боксеру Ковалеву
6 часов назад
Apple готова удешевить iPhone за пределами США
7 часов назад
Как влияют татуировки на сексуальную жизнь
8 часов назад
Дом Чехова в Мелихове открылся после реставрации
8 часов назад
Небольшой кроссовер Skoda Kamiq: первые изображения
9 часов назад
Hyundai сертифицировала для России хот-хэтч i30 N
10 часов назад
Россияне стали больше платить за коммуналку
10 часов назад
Врачи рекомендуют замену препаратов при риске инсульта
14 часов назад