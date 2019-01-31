Испанская полиция начала операцию по массовому задержанию наркоторговцев

Почти 40 человек арестованы в Испании по обвинению в организации наркоторговли. Обыски и задержания прошли в Мадриде и на юге страны. В полиции заявили, что именно южная часть Пиренейского полуострова стала главным пунктом для ввоза наркотиков в Европу — в особенности, гашиша и кокаина. Местная прокуратура обещает рассказать все подробности после того, как операция закончится, и предупреждает о готовящихся арестах в ближайшие дни, сообщает телеканал "Россия 24".