Герой нашего времени: нижегородский тренер спас жизнь своему хоккеисту
Тренер хоккейной команды "Союз" Иван Орлов спас жизнь игроку прямо во время матча. ЧП произошло в Нижегородской области. Один из спортсменов — Дмитрий Тутуркин пропустил силовой прием от соперника, после чего влетел в борт и потерял сознание. 22-летний тренер не растерялся и ринулся на помощь своему подопечному.
Кадры игры. Роковой удар! И Дмитрий Тутуркин падает без сознания на лед. Игра останавливается, хоккеисты подъезжают к сбитому товарищу. Через несколько секунд в кроссовках на лед выбегает тренер Иван Орлов. Был стандартный игровой тур федеральной хоккейной любительской лиги. На табло счет 2:2.
"Последние минуты игры. Дима шел на подбор. По моему мнению, он неправильно поставил коньки. Потому что на такой скорости, не все мастера справятся. Плюс игрок, который его поддавливал, он надавил на тело Димы в области бока. Дима вылетел, разбился о борт. Я был на тренерском мостике. В кроссовках в куртке. Быстро невозможно сделать. Начал оценивать ситуацию. У него пена у рта. Он синий. Ребята помогли, открыли рот. Очистили дыхательные пути. Тремя резкими ударами получилось прочистить дыхательный проход", — вспоминает Иван Орлов, тренер ХК "Союз".
Дмитрий начал дышать. Все хоккеисты помогали. "Во время этого я находился на скамейке запасных, все видел очень хорошо. Иван незамедлительно вмешался в ситуацию, взял инициативу на себя, и дальше вместе с Дмитрием дожидался приезда скорой помощи", — рассказывает Сергей Огарков, нападающий ХК "Союз".
Сам Иван — бывший игрок Профессиональной хоккейной лиги — не раз сталкивался с травмами на льду, говорит, что поэтому не растерялся. После подоспели штатные медики — сделали обезболивающий укол, обработали рваную рану на голове, а через 10 минут прибыла скорая помощь. В Кстовской больнице диагностировали перелом ребра и ключицы. Дальше посоветовали обратится в ГИТО.
"Сделали компьютерную томографию, показало внутреннее кровоизлияние. Его положили в отделение. Во вторник сделали повторное МРТ, кровоизлияние закупорилось, в норме. И сегодня с утра ему сделали операцию на ключицу. Мы с ним созваниваемся, сейчас его состояние стабильное", — рассказывает Иван Орлов, тренер ХК "Союз".
После инцидента, в "Союзе" было решено в ближайшее время обучить первой помощи весь тренерский штаб организации — а это 22 человека. Займется этим сам Иван Орлов.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Сенатор Арашуков арестован до 30 марта
- Россиян предупредили об эпидемии гриппа
- Похищенный Куинджи уезжает в Русский музей
- Мошенники звонят с официальных номеров Сбербанка
- Освобождены российские моряки, захваченные пиратами в Гвинейском заливе
Самое читаемое
-
15 лет это длится: Ярослав Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Москвичка ослепла после укола красоты
- Жених дважды уронил невесту в момент кражи. Видео
- После избиения стюардессы пьяным пассажиром самолет экстренно сел в Сочи
- 8-летний мальчик утонул в канализационной яме дома культуры
Вести.Экономика
-
Саудовская Аравия планирует более значительное сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+
- США отрезали Мадуро от валютных доходов
- Топ-10 лучших вузов мира по уровню трудоустройства выпускников
- Топ-10 крупнейших катастроф на шахтах в истории
- США обвинили Huawei в промышленном шпионаже
Вести.Hi-tech
-
Facebook объединит чаты WhatsApp, Instagram и Messenger
- Президент Xiaomi использует сгибаемый смартфон: видео
- "Яндекс" выпустил автокомпьютер с "Алисой"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Названы смартфоны, делающие самые лучшие селфи
Авто.Вести.Ru
-
Mitsubishi анонсировала новый и очень "злой" внедорожник
- Vesta Sport стала самой дорогой "Ладой" (цена - больше 1 млн!)
- Небольшой кроссовер Skoda Kamiq: первые изображения
- Представлен абсолютно новый Renault Clio
- Вот как будет выглядеть новый SsangYong Actyon!
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Секс полезен для здоровья. Но вот 5 вещей, которые этому мешают
- Новые средства от тараканов больше вредят хозяевам, чем тараканам
- 5 натуральных слабительных, которые отлично работают
- Можно ли справиться с простудой, если спать целый день
- Инструкция: как согреться, когда на улице очень холодно
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Минздрав предупреждает: грипп наступает
- Сенатору Арашукову может грозить пожизненный срок
- Мошенники придумали новый способ выманивать деньги с банковских карт
Вести-Москва
-
Причастность к убийствам и хищениям: сенатора Арашукова обвиняют по трем статьям
- Сотрясение мозга после шутки учительницы: следователи начали проверку в Химках
- Дом Чехова в Мелихове открылся после реставрации
- Новый светофор создал хроническую пробку в центре Балашихи
- "Мосфильм" отмечает 95-летний юбилей
- Желтый уровень опасности: Москва покрывается ледяной глазурью
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Привезённый астронавтами лунный грунт мог образоваться на Земле
- ГМ-куры начали нести лекарственные яйца
- На плёнку попала одна из самых больших белых акул в истории наблюдений
- Бактерии языка своевременно укажут на один из самых опасных видов рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
В Москву идет опасное потепление
- Недетские игры: чем занимал свой досуг экс-замглавы Росгеологии
- Чиновник Минэкологии украсил кабинет чучелом краснокнижной совы
- Ограничение госпитализации в Москве опровергли
- Король Малайзии и "Мисс Москва" разводятся