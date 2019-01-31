Герой нашего времени: нижегородский тренер спас жизнь своему хоккеисту

Тренер хоккейной команды "Союз" Иван Орлов спас жизнь игроку прямо во время матча. ЧП произошло в Нижегородской области. Один из спортсменов — Дмитрий Тутуркин пропустил силовой прием от соперника, после чего влетел в борт и потерял сознание. 22-летний тренер не растерялся и ринулся на помощь своему подопечному.

Кадры игры. Роковой удар! И Дмитрий Тутуркин падает без сознания на лед. Игра останавливается, хоккеисты подъезжают к сбитому товарищу. Через несколько секунд в кроссовках на лед выбегает тренер Иван Орлов. Был стандартный игровой тур федеральной хоккейной любительской лиги. На табло счет 2:2.

"Последние минуты игры. Дима шел на подбор. По моему мнению, он неправильно поставил коньки. Потому что на такой скорости, не все мастера справятся. Плюс игрок, который его поддавливал, он надавил на тело Димы в области бока. Дима вылетел, разбился о борт. Я был на тренерском мостике. В кроссовках в куртке. Быстро невозможно сделать. Начал оценивать ситуацию. У него пена у рта. Он синий. Ребята помогли, открыли рот. Очистили дыхательные пути. Тремя резкими ударами получилось прочистить дыхательный проход", — вспоминает Иван Орлов, тренер ХК "Союз".

Дмитрий начал дышать. Все хоккеисты помогали. "Во время этого я находился на скамейке запасных, все видел очень хорошо. Иван незамедлительно вмешался в ситуацию, взял инициативу на себя, и дальше вместе с Дмитрием дожидался приезда скорой помощи", — рассказывает Сергей Огарков, нападающий ХК "Союз".

Сам Иван — бывший игрок Профессиональной хоккейной лиги — не раз сталкивался с травмами на льду, говорит, что поэтому не растерялся. После подоспели штатные медики — сделали обезболивающий укол, обработали рваную рану на голове, а через 10 минут прибыла скорая помощь. В Кстовской больнице диагностировали перелом ребра и ключицы. Дальше посоветовали обратится в ГИТО.

"Сделали компьютерную томографию, показало внутреннее кровоизлияние. Его положили в отделение. Во вторник сделали повторное МРТ, кровоизлияние закупорилось, в норме. И сегодня с утра ему сделали операцию на ключицу. Мы с ним созваниваемся, сейчас его состояние стабильное", — рассказывает Иван Орлов, тренер ХК "Союз".

После инцидента, в "Союзе" было решено в ближайшее время обучить первой помощи весь тренерский штаб организации — а это 22 человека. Займется этим сам Иван Орлов.