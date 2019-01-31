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Дело Арашуковых 15 минут назад
Дело Арашуковых: хроника событий
Басманный суд отправил под арест сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Задержан он был утром. На допрос его отвезли прямо из зала заседаний Совета Федераций. Среди предъявленных обвинений — причастность к убийствам и участие в преступном сообществе. По делу Арашукова следователи и сотрудники ФСБ провели масштабные обыски сразу в нескольких городах. В том числе — Москве, Астрахани, Черкесске, Махачкале. А в Санкт-Петербурге задержали отца сенатора, которого подозревают в хищениях крупных объёмов газа.
Ещё утром, в шикарном костюме он сидел на пленарном заседании в Совете Федерации. В этом же костюме вечером, он уже в качестве обвиняемого в минимум двух заказных убийствах доставлен в Басманный суд.
Этот синий микроавтобус Федеральной службы безопасности припарковался на территории Басманного суда почти в 6 часов вечера, но лишь спустя час из него, в наручниках и в сопровождении сотрудников ФСБ вышел сенатор Рауф Арашуков. Он был спокоен, молчал, а с его лица не сходила улыбка. Ни когда он заходил внутрь, ни когда поднимался по лестнице, ни когда столкнулся с десятками телекамер, ни даже когда он зашёл в зал судебного заседания, где избиралась его мера пресечения.
В зале сенатор сидит не в клетке, наручники сняты, рядом двое адвокатов. За спиной — сотрудники ФСБ в боевой экипировке. Свою вину Арашуков не признает. Почти сразу защитники просят суд провести заседание в закрытом режиме, якобы в адрес сенатора уже поступают угрозы. Ходатайство удовлетворено. Вся пресса удалятся с процесса. Несколько часов ожидания за закрытыми дверьми, и оглашается вердикт.
Адвокаты предлагали залог 10 миллионов рублей. Но суд оказался непреклонен. В СИЗО Арашуков пробудет минимум 2 месяца. Его защита такому решению не рада, говорят, что будут обжаловать.
Задержание сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова проходило по лучшим сценариям остросюжетных боевиков, прямо в зале заседаний Совета Федерации. Генпрокурор Юрий Чайка и глава Следкома Александр Бастрыкин зачитывают постановление о задержании сенатора. О том, чья фамилия прозвучит в конце документа, знает лишь председатель Совфеда. В зале гробовая тишина, Арашуков, понимая, что это по его душу, пытается покинуть помещение, но безуспешно. Валентина Матвиенко, не дрогнув, велит сенатору вернуться на место. Ему дадут возможность высказаться, но он будет хранить молчание. А потом, и вовсе уже после того, как Совфед лишит его неприкосновенности, на допросе в Следственном комитете, скажет, что плохо говорит по-русски и потребует переводчика.
Шезбухов и Жуков были убиты ещё в 2010 году, по информации источников близких к следствию, на причастность Рауфа Арашукова в качестве заказчика этих убийств указал один из исполнителей. Обвинение впечатляет: помимо убийств, здесь и организация преступного сообщества, и подделка документов, в том числе и тех, что помогли стать сенатором, а также воровство природного газа — почти на 10 миллиардов рублей.
Пока сына задерживали в Москве, отца сенатора Рауля Арашукова взяли в Санкт-Петербурге прямо в здании Газпрома. С 2011 года Арашуков-старший является советников генерального директора "Газпром Межрегионгаз". По версии следствия, на нем хищений природного газа на сумму не меньше 30 миллиардов рублей. Следствие по отцу и сыну ведётся в семи регионах. Помимо Москвы и Петербурга, это Ставрополь, Махачкала, Невинномысск, Буденновск, и Астрахань. В газовой столице на Волге сегодня тоже задерживают Арашукова, на этот раз Руслана. Родственника уже известных фигурантов.
Задержание сенатора невероятно своевременно, Рауф Арашуков имеет вид на жительстве в Объединённых Арабских Эмиратах, именно в Дубаи по поддельному паспорту он планировал бежать от правосудия. Но не успел, правосудие оказалось быстрее.
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