Четыре человека стали жертвами аварии под Иркутском

Крупное ДТП с маршруткой произошло в Иркутской области. Четыре человека погибли, пять госпитализированы. Маршрутное такси следовало в областной центр и столкнулось с лесовозом, сообщает телеканал "Россия 24". Он стоял на проезжей части на ремонте груженный лесом. Авария случилась на автодороге Иркутск — Усть-Уда. Погибли водитель и пассажиры маршрутки. На месте аварии работает полиция, скорая помощь и МЧС.