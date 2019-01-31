31 января 201905:30
Четыре человека стали жертвами аварии под Иркутском
Крупное ДТП с маршруткой произошло в Иркутской области. Четыре человека погибли, пять госпитализированы. Маршрутное такси следовало в областной центр и столкнулось с лесовозом, сообщает телеканал "Россия 24". Он стоял на проезжей части на ремонте груженный лесом. Авария случилась на автодороге Иркутск — Усть-Уда. Погибли водитель и пассажиры маршрутки. На месте аварии работает полиция, скорая помощь и МЧС.
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