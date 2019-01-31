В России вступает в силу закон о персональном кредитном рейтинге граждан

С сегодняшнего дня россияне имеют право получить по запросу не только кредитную историю, но и свой персональный рейтинг. Соответствующие изменения в законодательство вступили в силу. В отличие от истории, которая многим людям кажется запутанной и сложной, рейтинг наглядно показывает шансы взять кредит в банке.

Впрочем, эксперты предупреждают, что даже очень высокий персональный балл — не гарантия получения средств. Финальное решение всё равно остаётся за кредитором. На рейтинг влияют такие показатели, как просрочки платежей или их отсутствие, уровень долговой нагрузки и глубина кредитной истории, уточняет телеканал "Россия 24".