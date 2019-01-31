Латышская оппозиция намерена отправить в отставку Нила Ушакова

Вопрос об отставке мэра Риги Нила Ушакова может быть рассмотрен в течение двух недель на внеочередном заседании Рижской думы. Оппозиционным депутатам удалось собрать подписи за его созыв.

Бюро по борьбе с коррупцией накануне провело обыски в кабинете и доме Ушакова, напоминает телеканал "Россия 24". Мэр подозревается в нарушениях при закупке трамваев. Сам Ушаков заявляет, что его совесть чиста и поэтому он не собирается в отставку. Нил Ушаков — лидер партии "Согласие", которая выступает в поддержку русскоязычных жителей Латвии.