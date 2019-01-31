Сильный снегопад осложнил ситуацию на московских дорогах

По оценкам синоптиков, к утру четверга на улицы Москвы должно выпасть около пяти сантиметров снега. Коммунальщики всю ночь расчищают дороги, чтобы успеть до часа пик. Аэродромные службы в столичных аэропортах перешли на усиленный режим работы. Более сорока рейсов были задержаны или отменены. По прогнозам синоптиков, снег в Москве сменится ледяным дождём, на дорогах может образоваться гололёд, сообщает телеканал "Россия 24".