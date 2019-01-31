"Барселона" вышла в полуфинал Кубка Испании благодаря разгрому "Севильи"

В Испании прошли ответные матчи национального кубка. В одном из поединков "Барселона" нанесла разгромное поражение "Севилье" и пробилась в полуфинал турнира. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу каталонского клуба.

Самым результативным игроком "Барсы" стал Фелиппе Коутиньо, ставший автором двух забитых голов. Еще по голу забили Иван Ракитич, Серхи Роберто, Луис Суарес и Лионель Месси. У андалусийского клуба единственный гол забил Гильерме Арана.

В первом матче "Севилья" одержала победу, но по итогам двух встреч подопечные Эрнесто Валверде идут по турнирной сетке Кубка Испании дальше. Соперник "блаугранас" по полуфиналу определится в результате жеребьевки.

Ранее в 1/2 финала вышли мадридский "Реал", "Валенсия" и "Бетис".