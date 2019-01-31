В Пекине начались переговоры по РСМД на уровне заместителей министров иностранных дел

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков проводит встречу с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон в Пекине. На повестке — вопросы стратегической стабильности. Российская сторона настаивает на сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Со второго февраля США планируют приостановить свое членство в ДРСМД, напоминает телеканал "Россия 24".