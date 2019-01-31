Биатлон. Юниоры России выиграли эстафету чемпионата мира

В словацком местечке Осрблье продолжается чемпионат мира по биатлону среди юниоров. Накануне молодые "стреляющие лыжники" состязались в эстафетных гонках. Российская команда юношей в составе Карима Халили, Ильназа Мухаметзянова, Вадима Истамгулова и Василия Томшина одержала победу.

Россияне выиграли, несмотря на один штрафной круг и 9 промахов. Всего на секунду от наших отстали немцы, которые стреляли намного лучше – 4 промаха. Третьими стали представители юношеской сборной Италии.

В состязании девушек победила сборная Франции. Призерами стали команды Германии и Швеции, а российская команда, за которую бежали Анастасия Кайшева, Татьяна Воронова и Ирина Казакевич, заняла шестое место.