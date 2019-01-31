В Новосибирске "заминированы" 15 детских садов и мэрия

В мэрию Новосибирска, а также в 15 детских садов города поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах, передает "Интерфакс".

Как сообщил журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть, первая волна сообщений о минированиях началась 28 января. "В четверг пошла вторая волна: 20 минут, как мы получили информацию, что здание мэрии заминировано", — сказал он. Сотрудники мэрии не эвакуируются, в здании работают сотрудники спецслужб.

По словам мэра, персонал и дети из детских садов эвакуированы, ведется проверка.

Глава Новосибирска отметил, что для "минирований" телефонные террористы выбирают самые морозные дни, в которые эвакуация затруднена.